Valentin Mandabura Türkmenköy'de!

Necati Külahlılar

BTM 1. Lig’in köklü kulüplerinden Türkmenköy 2022-23 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Meftun Türker başkanlığındaki Türkmenköy Kulübü ard arda transferlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bir dönem Türkmenköy takımında da kalecilik yapan Valentin Mandabura ile anlaştı. Lisansı Gençler Birliği’nde olan ValentinMandabura, dün Türkmenköy takımı ile anlaşarak formayı giydi.

