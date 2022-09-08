Görneç’in genç yeteneği Cihangir’de

Aksa 1. Lig’den BTM 1. Lig’e düşen Görneç'in genç yeteneği Necati İnce,Süper Lig ekibi Cihangir ile anlaştı.

Takım ile antrenmanlara başlayan İnce, geçtiğimiz hafta sonu Göçmenköy ile oynanan karşılaşmada görev aldı. Necati İnce çıktığı ilk hazırlık maçında bir de gol kaydetti.

