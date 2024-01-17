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Vadili’den, ikiz takviyesi

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Vadili’den, ikiz takviyesi
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Digiturk BTM 1. Lig’de ara transfer dönemi kapsamında takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyorlar.
BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta hedefi 1. Lig olan takımlardan Vadili takımı Süper Lig ekibi Göçmenköy’den iki genç futbolcuyu transfer etti.
Göçmenköy A takımı ile antrenmanlara çıkan ve A2 takımında futbol oynayan ikiz kardeşler Sarper ile İsmail Karmaner’i kadrosuna kattı.
Sarper’in kanat, İsmail’in ise forvet olarak oynadığı Göçmenköy A2 takımına Vadili’nin cüzi bir miktar katkı yapacağı bildirildi.
 
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