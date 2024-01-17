Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’nda ki reklam tabelaları söküldü

Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’nda ki anayol üzerinde yer alan reklam tabelaları, Çatalköy – Esentepe Belediyesi tarafından söktürüldü

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’ndaki ilan-reklam tabelalarının bugün itibarıyla sökülmeye başlandığını duyurdu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, konuyla ilgili açıklamasında “söz verdiğimiz gibi Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Alagadi de ki ilan reklam tabelalarını bugün itibariyle sökmeye başladık”dedi.

Belediyeler birleşmeden önce tabela izinlerinin Esentepe Belediyesi tarafından verildiğinin altını çizen Kırok, tabelaların Alagadi dışına taşınacağını kaydetti.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptığı açıklamada; “Alagadi bölgesinde bulunan ilan reklam tabelalarının Alagadi “Özel Çevre Koruma Planı’na” uygun olmadığı ve bölgenin, ülke ölçeğinde ekolojik öneme sahip olan 21/97, Çevre Yasası’nın 11’inci maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince 25 Ağustos 1997 tarihinde, E-1346-97 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmesinden dolayı bu yasa doğrultusunda tamamının sökülmesine karar verilmiştir” dedi.

Kırok; Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Çevre Dairesinin uyarılarına rağmen uzun zamandır kaldırılmayan tabelalar bölgede rahatsızlık yaratmıştır diyerek, dün itibariyle sürenin dolduğunu ve bahse konu tabelaların kaldırılmaya başlandığını ve en kısa sürede tamamının bölgeden kaldırılacağını açıkladı.

Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; “Bölgede ilan reklam tabelası bulunan işletme sahiplerine yasanın belediyeye verdiği yetki doğrultusunda belirtilen sürede tabelalarının kaldırılması gerektiği bildirilmiştir. Dün itibariyle sürenin dolduğunu belirten belediye yetkilileri, bahse konu tabelaların kaldırılmaya başlandığını ve en kısa sürede tamamının bölgeden kaldırılacağını tüm kamuoyuna duyururuz”.