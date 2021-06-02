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Vadili Belediyesi, Bardakko Stadını yeşertecek

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Zaman içerisinde kuruyarak, futbol sahası özelliğini yitiren Hasan Bardakko Stadını yeşertmek için Vadili Belediyesi başkanı Mehmet Adahan devreye girdi. Mehmet Adahan,Vadili Belediyesinin su imkanlarını da kullanarak stad zeminini yeşertecek

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Vadili Belediyesi, Bardakko Stadını yeşertecek
Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’nın sahip olduğu 2 sahadan biri olan Turunçlu Hasan Bardakko Stadı, zaman içerisinde kuruyarak, futbol sahası özelliğini yitirdi.
Mesarya Spor Kulübü’nün antrenmanlar ve maçlar için kullanmak istediği Hasan Bardakko Stadı için Vadili Belediyesi devreye girdi.
Geçtiğimiz gün Mesarya Spor Kulübü yönetimi ile görüşen Vadili Belediyesi başkanı Mehmet Adahan, Hasan Bardakko Stadını yeşerteceklerini açıkladı. Vadili Belediyesinin su imkanlarını da kullanarak stad zeminini yeşertecek ve çevre düzenlemesini yapacak olan başkan Mehmet Adahan’a teşekkürlerini ileten Mesarya Spor Kulübü yönetimi, stadı yeni sezon hazırlıklarında kullanmayı hedefliyor.
 
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