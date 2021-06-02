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Çağdaş ayrılmak istiyor

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Çağdaş ayrılmak istiyor
İsa TABAK
Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde forma giyen usta sol ayak Çağdaş Arslan, kulübünden ayrılma kararı aldı.
Oynadığı başarılı futbolla Girne Halk Evi’nin, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Çağdaş Arslan, Girne Halk Evi’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği sezon açılışına da katılmamıştı.
Futbolsuz dönemde bireysel olarak çalışmalarını yürüten ve gelen teklifleri değerlendirecek olan Çağdaş Arslan, şu anda da gerek salon gerekse saha antrenmanları ile kendisini form tutmaya çalışıyor.
 
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