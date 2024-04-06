Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Girne - Güzelyurt anayolunda Barış Ağca’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan alkollü sürücü Emirhan Yürük, üç ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi

Girne - Güzelyurt ana yolunda 19 yaşındaki Barış Ağca’nın ölümüyle sonuçlanan kaza zanlısı 32 yaşındaki Emirhan Yürük dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 25 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında, Girne - Güzelyurt ana yolunda 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne'ye doğru seyreden Emirhan Yürük’ün yönetimindeki salon araçla dikkatsizce yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralanarak kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, işlenen suçun ciddi ve ağır olduğunu söyledi. Polis, zanlının davalarında hazır olması için tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, davaları hazırlanıncaya kadar zanlının 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.

