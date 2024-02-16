Uzo’ya YDÜ Hastanesi’nde başarılı operasyon

Yenicami’de geçtiğimiz gün oynanan K.Kaymaklı kupa maçında bileği kırılan Uzochukwu Cuhukwuma dün YDÜ Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Futbolcumuz Uzochukwu Cuhukwuma’nun Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarı operasyon ile 6 ay sürecek tedavi süreci başlamıştır. Doktorumuz Sn. Deniz Aydın’a tüm hastane personeline teşekkür ederiz.”



