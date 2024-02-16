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Uzo’ya YDÜ Hastanesi’nde başarılı operasyon

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Uzo’ya YDÜ Hastanesi’nde başarılı operasyon
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Yenicami’de geçtiğimiz gün oynanan K.Kaymaklı kupa maçında bileği kırılan Uzochukwu Cuhukwuma dün YDÜ Hastanesi’nde ameliyat edildi.
Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Futbolcumuz Uzochukwu Cuhukwuma’nun Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarı operasyon ile 6 ay sürecek tedavi süreci başlamıştır. Doktorumuz Sn. Deniz Aydın’a tüm hastane personeline teşekkür ederiz.”
 
 
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