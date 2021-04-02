Urcan Vangöl Akademi start veriyor

Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Komitesinin önerisiyle açık alanda antrenman izni vermesi sonrasında antrenmanlara başlayacak olan futbol akademileri arasına Çetinkaya Urcan VangölFutbol Akademisi de katıldı.

Çetinkaya Urcan VangölAkademisi koordinatörü Salih Işık, antrenmanlara başlamadan önce akademide teknik adamlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Salih Işık ve akademi teknik adamları mevcut durumu gözden geçirerek 5 Nisan Pazartesi günü ilk antrenmanı yapma kararını aldılar.

