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Urcan Vangöl Akademi şampiyon

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Urcan Vangöl Akademi şampiyon
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi tarafından organize edilen Turunç Alüminyum U 10 Futbol Turnuvası Metehan tesislerinde gerçekleştirildi.
Turnuvada oynanan maçlar neticesinde sıralama 1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 2. Yonpaş Dumlupınar Akademi 3. Miracle Değirmenlik İrfan Erbay Akademi 4. 1461 İskele Trabzon Akademi oldu.
Düzenlenen turnuva sonunda Turunç Alüminyum Direktörü Serkan Turunç tarafından katılan akademilere ödülleri verildi.
 
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