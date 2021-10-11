Londra sahalarında oynayacaklar

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) bünyesinde bulunan 3 futbolcuyu, bünyesine kattı.

İngiltere’nin Londra şehrine taşınan Hakan Uluçağ, Kaan Tamel ve Hasan Büke, Londra Türk Ligi’nde forma giyecekler. Mağusa Türk Gücü futbolcusu Hakan Uluçağ, Londra Yeni Boğaziçi’ne, Yonpaş Dumlupınar futbolcusu, eski ünlü futbolcu Hasan Tamel’in oğlu Kaan Tamel ile YeniBoğaziçi futbolcusu Hasan Büke,Londra Yenişehir takımına transfer oldular.

LTTFF başkanı Osman Ercen, her 3 futbolcunun Londra Türk Ligi’nde forma giymelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, futbolculara başarı diledi.



