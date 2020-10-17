Urcan Vangöl Akademi sahada

Ülkemizde pandemi nedeni ile eğitime ara veren futbol akademileri çalışmalarına yeniden başlıyorlar.

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi de çalışmalarına yeniden başladı. Salih Işık koordinatörlüğündeki Çetinkaya Urcan Futbol Akademisinde çalışmalar, kulübün Metehan’daki tesislerinde başladı.

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar, eğitmenleri eşliğinde antrenmanlara başlarlarken, futbol özlemlerini de gidermiş oldular.



