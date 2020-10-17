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Doğan’ın acı günü

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Doğan’ın acı günü
Özgür Göksel
Doğan Türk Birliği kulübünün eski yöneticilerinden, Doğan Türk Birliği yöneticisi Mustafa Sakallıoğlu’nun kayınpederi, Doğan Türk Birliği futbolcusu Güvenç Sakallıoğlu’nun dedesi Aziz Çavlın hayatını kaybetti.
Aziz Çavlın,Karaoğlanoğlu camisindeikindi namaz kılınması sonrasında Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedildi.
Doğan Türk Birliği kulübünden Aziz Çavlın hayatını kaybetmesi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Doğan Türk Birliği kulübünün eski yöneticilerinden ve tüm ailesi ile Doğan Türk Birliğine hizmet eden büyüğümüz değerli abimiz, Aziz Çavlın’ıkaybettik. Camiamızın,sevenlerinin ve tüm ailesinin başı sağ olsun.”
 
 
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