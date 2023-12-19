Üniversiteler futbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Oynanan son grup karşılaşmalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ)’yü 8-1 mağlup ederken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımı da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımını 3-0 ile geçti. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 0-0 berabere kalırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) 3-0 mağlup etti. Futbolda yarı final maçları bugün (20 Aralık 2023 Çarşamba) saat 11.00 ve 13.00’te Göçmenköy Stadı’nda oynanacak.
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen futbol müsabakalarında yarı final maçlarının programı şöyle;
20 Aralık 2023 Çarşamba (Göçmenköy Stadı)
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi – Uluslararası Final Üniversitesi (Saat 11.00)
Doğu Akdeniz Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi (Saat 13.00)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.