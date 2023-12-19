Değirmenlik aldı başını gidiyor

AKSA BİRİNCİ LİG 13. HAFTA PANORAMASIAksa Birinci Ligin13. haftası geride kalırken, lig lider Değirmenlik, takipçisi Esentepe’nin Mormenekşe deplasmanında puan kaybetmesiyle farkı 4 puana çıkardı. Lige iyi başlayan sonraki haftalardaki istikrarsız gidişatı nedeniyle Gönyeli puan kayıplarına devam ederken, 5. Sıraya geriledi. Son haftaların çıkıştaki ekibi Yalova ise Girne deplasmanından çıkardığı farklı galibiyetle 3. sıraya yükseldi.Ligin alt sıralarında ise düşüşe geçen Geçitkale 2 sıra birden gerileyerek play-out tehlikesini iyice hissetmeye başladı. Düşme potasındaki Girne Halk Evi ve son sıradaki Baf Ülkü Yurdu haftayı puansız kapatarak düşme hattında kaldılar.Ligin 13. Haftasında oynanan 8 karşılaşmanın dördünü ev sahipleri, birini ise deplasman takımları kazanırken, üç maç ise beraberlikle tamamlandı.Ligde bir maç golsüz tamamlanırken diğer 7 maçta ise kale ağları 23 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı. En farklı galibiyeti Girne Halk Evi karşısında 4-0’lık skorla Yalova alırken, en gollü maç atılan 7 golle Düzkaya- Geçitkale maçı oldu.Gol Krallığı yarışında Değirmenlik’ten Kasım Tağman attığı bir golle, 17 gole yükselerek Gönyeli’den İlyas Yılmaz’ı yakaladı. Mormenekşe’den Erhan Çınar attığı 1 gol ve Yalova’dan Asrın Sönmez attığı 2 golle 10 gole yükseldiler.Birinci Ligin 13. Haftasında oynanan maçlarda 32 sarı kart ve yalnızca 1 kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kart Maraş futbolcusu Burak Karabacak’a çift sarı karttan gösterildi.Birinci Ligde hedefini Süper Lig olarak belirleyerek sezona başlayan Dem’s Cons.Çanakkale ile Gönyeli arasındaki zorlu maçta iyi futbol sonrasında güçlü rakibini mağlup eden Çanakkale, Süper Lig yarışında yeniden iddialı konuma geldiAksa 1. Lig lideri Değirmenlik, Ozanköy karşısında farklı galip gelirken, başarılı futbolunu 3 golle süsleyen Hüseyin Deynekli, farklı galibiyetin gelmesinin mimarı olduYalova istikrarlı bir çıkış yakalarken, bunda büyük payı olan teknik direktör İsmail Soydan, Girne Halk Evi ile deplasmanda oynadıkları maça takımını iyi hazırlarken, yerinde müdahalelerle de çıkışın sürmesini sağlayan galibiyetin gelmesini sağladıAlt sıralardaki Binatlı ile play-off hatındaki Lapta arasındaki zorlu karşılaşmada görev alan Hüseyin Eyyüpler, gördüklerini çalarak ve skora etki etmeyecek kararlarla iyi bir maç yönettiYusuf (Çanakkale) Salih (Yılmazköy), Azem (Yalova) Emre Bayırlı (Düzkaya)Umut (U. Maraş), Ulaş (Değirmenlik) Emir (U.Maraş) Sami (Çanakkale) Serkan (Düzkaya) Özner (Yılmazköy) Furkan Şengül (Düzkaya) Selçuk (Yalova) Orhan(Çanakkale) Kasım (Değirmenlik) Asrın (Yalova)Girne H.Evi-Yalova: 0 – 4Dem’sCons.Çanakkale-Gönyeli: 2 – 0M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu: 1 – 0M.Değirmenlik-Ozanköy: 4 – 1Mormenekşe-Esentepe: 1 – 1Binatlı-Lapta: 1 – 1Hamitköy-Ünimar Maraş: 0 – 0Düzkaya-Geçitkale: 5 – 2Esentepe – Dem’s Cons. ÇanakkaleLapta – M. Hacali YılmazköyOzanköy – Girne H. EviYalova – MormenekşeGeçitkale – DeğirmenlikGönyeli – BinatlıBaf Ülkü. Y – HamitköyU. Maraş - Düzkaya