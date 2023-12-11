Baf Ülkü Yurdu’nda Atasay dönemi

Aksa 1.Ligin köklü takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nda kötü gidişat nedeniyle görevinden istifa eden Niyazi Özekmekçi’nin yerine yeni antrenör belirlendi.
Güzelyurt derbisinde Binatlı yenilgisi sonrası istifa eden Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi'nin yerine Ercan Atasay göreve getirildi.
Ercan Atasay dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
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