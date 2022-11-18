Üniveristeler futbolda çeyrek final maçları oynandı

Üniversiteler futbolda yarı finale yükselen RDÜ, UFÜ, YDÜ ve DAÜ finale kalmak için mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında çeyrek final maçları oynandı. Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rakiplerini mağlup ederek yarı finale çıktı.

YDÜ takımı rakibi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) karşısında 5-2 galip gelerek adını yarı finale yazdırırken, RDÜ de penaltılar sonucunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında 6-5 galip geldi. DAÜ takımı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşısında 2-1 galip gelirken, UFÜ de Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) takımını 3-0 ile geçti.

Futbolda yarı final karşılaşmaları ise 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Göçmenköy Stadı’nda oynanacak. Yarı finalde Rauf Denktaş Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi karşılaşırken, diğer maçta Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale çıkmak için mücadele edecek.

