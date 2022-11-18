banner875
banner815
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
4 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
88 0
 
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
Çiftçi ekime sıkıntılı başladı
12 0
Canilik!
Canilik!
23 0
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
20 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
15 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
32 0
banner878

ÜNİLİG coşkusu Güzelyurt’ta da yaşandı

banner476

banner825
ÜNİLİG coşkusu Güzelyurt’ta da yaşandı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG’de eleme maçları devam ediyor.
İlk turda Girne Üniversitesi’ni mağlup eden Avrupa Liderlik Üniversitesi, ikinci turda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Güzelyurt Spor Salonu’nda karşılaştı.
Güzelyurt’ta 4 yıl sonra ilk kez basketbol heyecanının yaşandığı mücadelenin galibi 63-27’lik skor ile BAÜ oldu.
Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçın tüm periyotlarında rakibine üstünlük sağlayan BAÜ, kazanarak yoluna Galip Turu’nda devam etme hakkı kazandı. BAÜ bir sonraki turda ODTÜ-LAÜ maçının galibi ile mücadele edecek. Bu maçın mağlubu ise Girne Üniversitesi karşısına çıkacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.