Üner Berkalp Stadı pırıl pırıl

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt kulüpleri, Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun maçlarını oynadıkları Üner Berkalp Stadının çim zemini ve temizliği imrendiriyor.

Her zaman futbolumuzun en iyi zeminlerinden birine sahip olan Üner Berkalp Stadına futbolsuz dönemde de özenle bakılıyor. Çim zeminin bakımlılığının yanı sıra stadın genel temizliğinin de sürekli yapılması dikkat çekiyor.

Üner Berkalp Stadı sorumlusu Hasan Özsabancı stadı hazır tutmak için özenle çalıştıklarını söylerken, sezonun açılmasına hazır olduklarını belirtti.

