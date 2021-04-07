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“Sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür”

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“Sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür”
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Dünya Sağlık Günü’nde, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarını kutladı. Savaşan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sağlıklı birey, dolayısıyla da sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür! Pandemi süreci sağlığın ne kadar önemli olduğunu Dünya’ya göstermiştir. İnsanların sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile çalışan başta ülkemizdekiler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz”
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