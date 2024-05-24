Yakup resmen Değirmenlik’te

Geçtiğimiz hafta Yenicami kulübü ve Yakup Şen ile prensip anlaşması sağlayan Değirmenlik, Yakup Şen ile bugün 5 yıllık anlaşma sağlayarak oyuncuya resmi imzayı attırdı

Süper Ligin yeni ekibi Değirmenlik şampiyonluk parolası doğrultusunda transfer atağına kalkarken, yeni sezonda iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Değirmenlik, Yenicami’nin genç kaptanı Yakup Şen’i de kadrosuna kattı. Geçtiğimiz hafta Yenicami kulübü ve Yakup Şen ile prensip anlaşması sağlayan Değirmenlik, Yakup Şen ile bugün 5 yıllık anlaşma sağlayarak oyuncuya resmi imzayı attırdı. Yenicami kulübü ve oyuncu ile masaya oturan Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan, taraflarla el sıkışarak resmi imzaları atmış oldu. Geride kalan sezonu Yenicami’de tamamlayan başarılı oyuncu Yakup Şen, yeni sezonda Süper Lig temsilcisi Değirmenlik takımının şampiyonluk hedefine katkı koymak için çalışacak.

