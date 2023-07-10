banner913
banner932
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
4 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
1.1B 0
 
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
14 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
17 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
75 0
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
25 0
KDV’de artış
KDV’de artış
46 0
banner964

Galatasaray, Angelino için bastırıyor

banner476

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor. MauroIcardi transferinde mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, Angelino'yu da kadrosuna katmayı hedefliyor

banner825
Galatasaray, Angelino için bastırıyor
banner960
Galatasaray yönetimi, takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesi için çaba gösteriyor.
MauroIcardi'yi yeniden kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, sol bek konusunda da mutlu sona yaklaştı.
Yönetim, Leipzig forması giyen İspanyol oyuncu Angelino ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.
Galatasaray, Alman ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, 7-8 milyon avro seviyesinde bir bedelle 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.
Pazarlıkların olumlu sonuçlanması durumunda Angelino'nun, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar, Icardi'yi de kampa yetiştirmeyi planlıyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.