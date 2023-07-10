Galatasaray, Angelino için bastırıyor

Galatasaray yönetimi, takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesi için çaba gösteriyor.
MauroIcardi'yi yeniden kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, sol bek konusunda da mutlu sona yaklaştı.
Yönetim, Leipzig forması giyen İspanyol oyuncu Angelino ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.
Galatasaray, Alman ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılılar, 7-8 milyon avro seviyesinde bir bedelle 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.
Pazarlıkların olumlu sonuçlanması durumunda Angelino'nun, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar, Icardi'yi de kampa yetiştirmeyi planlıyor.
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