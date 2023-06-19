Uluslar Ligi’nde şampiyon İspanya

Hırvatistan ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan dev maçta mutlu sona İspanya ulaştı.
Normal ve uzatma süreleri golsüz biten maçta İspanya rakibini penaltı atışların sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
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