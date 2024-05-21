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Ultra Forest Taraftar Grubu’ndan Kaymaklı yönetimine sert eleştiri

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Ultra Forest Taraftar Grubu’ndan Kaymaklı yönetimine sert eleştiri
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Futbol Süper Lig’den küme düşen başkentin yeşil-siyahlı kulübü Küçük Kaymaklı’da taraftarlar basın açıklaması yaptı.
Ultra Forest Taraftar Grubu imzası ile yapılan basın açıklaması “Gaymaklı çocukları olarak basın açıklamamızdan” başlığı ile yapıldı ve kulüp yönetimi eleştirildi.
Açıklama şöyle:
Gaymaklı çocukları olarak basın açıklamamızdır;
​2023 – 2024 futbol sezonu sonunda, ne yazık ki, evimiz, yuvamız, çocuğumuz gibi gördüğümüz kulübümüz, talihsiz bir şekilde bir alt lige düşmüştür.
Bu sonucu hazmetmeye çalıştığımız bu dönemde, takımımızı, kulübümüzü bugünkü duruma getirenler, buna sebebiyet olanların kendini bilmez bir şekilde, hiçbir sorumluluğu üzerine almadan, başkalarına çamur atmaya çalışmasını hayretlerle izlemekteyiz.
Oysa ki, koskoca bir kulübün tüm gelenek ve göreneklerini, tüm emeklerini, tüm taraftarlarını hiçe sayarak bir evin mutfağından şuursuzca yönetmeye çalıştıkları ve yönetemedikleri neticesinde kulübümüz  bugün bu durumdadır.
Konumuz artık ‘VAR’ vardı,  yoktu meselesi değil, bunun ötesinde, bugüne kadar yapılanlar ve yapılmayanlardır.
Futbol bilgisi tartışma konusu olan bu zihniyetin, kendini dev aynasında görmesi, KTFF Başkanını istifaya çağıracak kadar şuursuzca davranmasından, halen daha kulübümüze zarar verdiklerini  ve vermeye devam ettiklerini görmekten uzak ve/veya bilerek ve isteyerek zarar verme amacı ile yapılmaktadır.
​Koskoca bir sezonu, 3-5 kişinin içki masalarında alamadığı kararlar ve beceriksizlikleri sonucunda kötü bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız.
Ancak, bu saatten sonra bu kulübün bu duruma düşmesinin esas nedeni olanlardan hesap soracağımızı ve bu aşamada üstlerine düşen görevin ne olduğunu bilerek hareket etmelerini beklediğimizi, kulübün geleceği ve yeniden şekillenebilmesi için gerekenleri yapmaya davet ediyoruz.
Ultra Forest Taraftar Gurubu.
 
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