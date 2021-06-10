Uğurcan, Düzkaya’da

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nın başarılı savunma futbolcusu Uğurcan Başayak, Düzkaya ile anlaştı.

Hedefini yeniden Süper Lige dönme olarak belirleyen Düzkaya ile anlaşan Uğurcan Başayak, yeni sezonda kırmızı beyazlıların formasını giyecek.

Teknik direktör Orçun Volkan, yardımcısı Serdar Özsönmezer ve kaleci antrenörü Mahmut Dişli yönetiminde yeni sezona hazırlanacak olan Düzkaya, 21 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

