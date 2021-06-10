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Baf’ta genel kurul gerçekleştirildi

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Baf’ta genel kurul gerçekleştirildi
İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt’un Süper Ligdeki temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu’nda Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirdi.
Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda divan başkanlığını Cengiz Uzun sekreterliklerini ise Enis Faslı ve Muammer Güneş yaptı. Kulüp başkanıAhmet Ertay’ın konuşma yaptığı olağan genel kurulda mali ve faaliyet raporlar oy birliği ile aklandı.
Olağan genel kurulun gündemine solar enerji sistemi konusu da getirildi.Solar enerji sistemi için tüm izinler ve malzemeler alındı. Pazartesi günü ise sistemin kuruluma başlanacak.
 
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