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Üçüncü sahada çalışmalar yoğunlaştı

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Üçüncü sahada çalışmalar yoğunlaştı
Çetinkaya kulübünün Metehan’daki tesislerinde çim sahaların sayısını 3’e çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Çetinkaya’nın A ve U20 Takımlarının antrenman için kullandığı, Urcan Vangöl Futbol Akademinin de çalışmalarını yürüttüğü tesislerdeki üçüncü çim sahanınçimlendirme çalışmalarına Spor Dairesi çalışanları da katkı koyuyorlar.
 
 
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