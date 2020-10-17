Üçüncü sahada çalışmalar yoğunlaştı

Çetinkaya kulübünün Metehan’daki tesislerinde çim sahaların sayısını 3’e çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Çetinkaya’nın A ve U20 Takımlarının antrenman için kullandığı, Urcan Vangöl Futbol Akademinin de çalışmalarını yürüttüğü tesislerdeki üçüncü çim sahanınçimlendirme çalışmalarına Spor Dairesi çalışanları da katkı koyuyorlar.
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