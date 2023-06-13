U9’lar Pamir Konuklu Anı Turnuvası’nda buluşacak

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, ‘Pamir Konuklu U9 Anı Turnuvası’ düzenliyor.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, Dumlupınar Türk Spor Kulübü eski sporcusu ve antrenörlerinden merhum Pamir Konuklu adına düzenlenecek turnuva 17 Haziran, Cumartesi günü saat 18:00’de Yonpaş Arena’da gerçekleşecek.

Eski sporcu ve antrenör merhum Pamir Konuklu adına düzenlenecek U9 Anı Turnuvası’na katılacak takımlar ise şöyle: Yonpaş Dumlupınar TSK, Yeniboğaziçi Doğan SK, Gönyeli SK, MTG, İskele Trabzon SK.

