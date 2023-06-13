banner913
banner932
Girne Belediyesi işletmelerin kayıt altına alınması çalışması başlattı
Girne Belediyesi işletmelerin kayıt altına alınması çalışması başlattı
12 0
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
9 0
 
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
20 0
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
53 0
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
30 0
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
27 0
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
16 0
banner915

U9’lar Pamir Konuklu Anı Turnuvası’nda buluşacak

banner953

banner825
U9’lar Pamir Konuklu Anı Turnuvası’nda buluşacak
banner931
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, ‘Pamir Konuklu U9 Anı Turnuvası’ düzenliyor.
Şubat ayında yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, Dumlupınar Türk Spor Kulübü eski sporcusu ve antrenörlerinden merhum Pamir Konuklu adına düzenlenecek turnuva 17 Haziran, Cumartesi günü saat 18:00’de Yonpaş Arena’da gerçekleşecek. 
Eski sporcu ve antrenör merhum Pamir Konuklu adına düzenlenecek U9 Anı Turnuvası’na katılacak takımlar ise şöyle: Yonpaş Dumlupınar TSK, Yeniboğaziçi Doğan SK, Gönyeli SK, MTG, İskele Trabzon SK.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.