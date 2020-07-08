U21 Süper Lig'de Şampiyonluk Grubu oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu sistemi ile devam etmesini ve ligin başlama tarihini kararlaştırdı. Grpta Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı, ve Yenicami takımları mücadele edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu sistemi ile ligin devam etmesi ile ilgili aldığı kararlar şöyle:

“K-Pet Süper Lig ve 1. Ligde oynanan 23., 24., 25. ve 26. hafta maçlarının ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası Yarı Final 1. Maçının tescil edilmesine;

2)U21 Süper Lig’de koronavirüs salgını sebebiyle duran maçlar sonunda 22.hafta sonu itibariyle ilk dört sırada bulunan (Puan tablosunda mevcut olan)

1) Mağusa Türk Gücü, (57 puan)

2) Doğan Türk Birliği, (55 puan)

3) Küçük Kaymaklı, (55 puan)

4) Yenicami, (55 puan)

takımları arasında U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu sistemi ile ligin devam etmesine,

a) Söz konusu dört takımın (Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı ve Yenicami) ilgili hafta sonuna kadar topladıkları sadece puanların U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu’nda aynen geçerli olmasına,

b) Bu müsabakalarda takımının hem A takımında hem de U21 takımında (her iki kategoride oynayan) ve süre alan futbolcular Şampiyonluk Grubu müsabakalarında oynayabilmesine.

c) A takım kadrosuna yazılıp, U21 takımında oynamayan veya hiç süre almayan hiçbir futbolcu bu müsabakalarda oynatılmamasına, oynatılması halinde ihlali yapan takımın hükmen mağlup sayılmasına,

d) KTFF’nin U21 Süper Lig statüsünde daha önce belirlediği kadro sayısı, oyuncu değişikliği sayısı vb. kuralların aynen geçerli olmasına,

e) U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu müsabakalarının tek maç üzerinden, tarafsız sahada oynanmasına,

f) U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu’nda 22. hafta sonu itibariyle Şampiyonluk Grubu’nda oynamaya hak kazanan takımlar; 1’inci sıradaki takım A, 2’nci sıradaki takım B, 3’üncü sıradaki takım C ve 4’üncü sıradaki takım D olarak Şampiyonluk Grubu maç programında harflendirilir.

Şampiyonluk Grubu 1. Maçları; A – C ve B – D takımları arasında oynanır.

Şampiyonluk Grubu 2. Maçları; D – A ve B – C takımları arasında oynanır.

Şampiyonluk Grubu 3. Maçları; A – B ve C – D takımları arasında oynanır.

g) Şampiyonluk Grubu müsabakaları sonunda eşit puana sahip takımların aralarındaki maça bakılacak ve puan üstünlüğü temel alınacaktır. Eşitlik devam ediyorsa bu takımlar arasında bir maç daha oynanacaktır.

h) U21 Süper Lig Şampiyonluk Grubu müsabakalarında 1.maçların 21 Temmuz 2020 Salı, 2.maçların 26 Temmuz 2020 Pazar ve 3.maçların da 30 Temmuz 2020 Perşembe günü oynanmasına,

4) Cihangir GSK’nın itiraz dosyası incelenmiş olup, Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile istişare ederek, U21 Ligleri’nde KTFF Disiplin Kurulu tarafından 22. hafta öncesinde disiplin cezası alan futbolcuların cezalarının, oynatılan A takım haftalarında sayılmasına ve/veya cezalarının ilgili maç sayısı kadar düşürülmesine karar verilmiştir.”