U17 Ligine başvurular sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen TURKCELL U17 Ligi ile ilgili olarak başvurular sürüyor.

KTFF’den yapılan açıklamaya göre lige başvuru süresinin 19 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Ligin statüsü ve formatı ile ilgili olarak başvurular sonrası açıklama yapılacağı duyurulurken, ligde 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebileceği belirtildi.

