Hamitköy’ün konuğu MTG olacak

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
Salı günü saat 17:30’da AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Hamitköy ile Mağusa Türk Gücü karşılaşacak. Hamitköy, son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü, Esat Erdoğmuş Stadında konuk edecek.
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