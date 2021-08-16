Hamitköy’ün konuğu MTG olacak

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

Salı günü saat 17:30’da AKSA Süper Ligde mücadele edecek 2 ekip Hamitköy ile Mağusa Türk Gücü karşılaşacak. Hamitköy, son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü, Esat Erdoğmuş Stadında konuk edecek.

