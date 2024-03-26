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Özekmekçi "Motivasyonumuz üst düzeyde"

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Yalova teknik direktörü Niyazi Özekmekçi, futbolcularının da kendilerinin de başarıya inandıklarının altını çizerek “Havamız, motivasyonumuz üst seviyede” açıklamasını yaptı

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Özekmekçi "Motivasyonumuz üst düzeyde"
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AKSA 1’inci Lig’in güçlü ekiplerinden Yalova Spor Kulübü, Süper Lig yolunda aldığı galibiyetlerle emin adımlarla ilerliyor.
42 puanla Esentepe’nin ardından 3’üncü sırada bulunan batının sarı lacivertli ekibi, 31 Mart Pazar günü kendi sahasında, 4’üncü sırada bulunan Gönyeli’yi konuk edecek.
Teknik Patronu Niyazi Özekmekçi ile iyi bir çıkış yakalayan Yalova, bu haftaki Gönyeli maçına önem veriyor.
Geçmişte uzun yıllar Yalova’da top koşturan ve şu anda da Yalova’nın başarısı için teknik adamlık görevini yürüten Niyazi Özekmekçi, futbolcularıyla çok iyi bir aile olduklarını vurguladı.
“Havamız, motivasyonumuz üst seviyede” diyen Özekmekçi, futbolcularının da kendilerinin de başarıya inandıklarının altını çizdi, çok iyi çalıştıklarını kaydetti.
Niyazi Özekmekçi, “Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Hepsi güzel karakterde. Bu camia onlarla ne kar gurur duysa az. Taraftarlarımız da takımına sahip çıksın, yanlarında olsun. Bütün taraftarlarımızı ve sempatizanlarımızı pazar günü maça bekliyoruz. Bir hayalimiz var, başka Yalova yok” diye konuştu
 
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