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U16 Bölge Karmaları sahaya iniyor

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U16 Bölge Karmaları sahaya iniyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmalarında 1.haftanın programı belli oldu.6 Bölge karmasının lig usulüyle oynayacağı karşılaşmalar 1 Mart Cuma günü başlıyor.
Program şu şekilde;
1 Mart Cuma-15:30
Güzelyurt Lefke Karması-Lefkoşa Karması (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı)
Girne Karması-Gazimağusa Karması (Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı)
Mesarya Karması-İskele Karması (Turunçlu Hasan Bardakko Stadı)
 
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