Silahlı saldırının nedeni kız meselesi!

Alayköy’de önceki sabaha yakın bir eve af tüfeğiyle ateş açan üç saldırgan, olaydan 12 saat sonra tespit edilerek yakalandı. Olayın nedeninin kız meselesi olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleriyle Gönyeli Polis Karakolu ekipleri Alayköy’de meydana gelen tüfekli saldırı olayını kısa sürede çözerek, Kemal Özkan, Seyfi Ötüken ve Ali Güden’i olaydan 12 saat sonra tespit ederek, yakaladı.

Zanlılar dün sabah “Adına Kayıtsız Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarrufu”, “Kasti Hasar”, “Şiddet Kullanma Tehtidi”, “Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 27 Şubat’ta saat 04.50’de Kemal Özkan’ın kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı Özkan’ın annesine ait av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan alüminyum çerçeveli çift cam sürgülü balkon kapısına doğrultup bir el ateş edip camın kırılmasına sebebiyet verdikten sonra, evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş edip kırılmasına sebebiyet verip hasara uğrattıktan sonra, olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüler alınması gereken ifadeler olduğunu aktararak, zanlılar mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyledi, gönüllü ifadelerin teyit tekzibi yapılması gerektiğini vurguladı.

Başaran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını emir verdi.

