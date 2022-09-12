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“U15 Başkent Kupası” Yenicami’nin

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Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki finalde Yenicami, Küçük Kaymaklı’yı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı

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“U15 Başkent Kupası” Yenicami’nin
Tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanan “U15 Başkent Kupası”nıYenicami kazandı.
Turnuva final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlandı.
Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki finalde Yenicami, Küçük Kaymaklı’yı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
U15 Başkent Kupası’nın üçüncülük maçında ise Yonpaş Dumlupınar, Gönyeli’yi 3-1 yendi.
Bu arada, Kupa’nın gol kralı 10 golle Küçük Kaymaklı sporcusu Celal Şehsuvaroğlu oldu, en iyi kaleci ödülünü ise Yenicami’nin file bekçisi Ali Özinançlı aldı.
 
 
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