Puma Kadınlar Ligi'nde final zamanı

Puma Kadınlar Ligi’nde finalinde mücadele edecek olan DeslyMağusa Spor Akademisi ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde finalin adı kondu. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden DeslyMağusa Spor Akademisi ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları finale yükselen ekipler oldu. Final 17 Eylül 2022 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip Puma Kadınlar Ligi şampiyonu olacak. Mağusa Spor Akademisi takımı finale son şampiyon unvanı ile çıkarken unvanını korumaya çalışacak. ChinaBazaar Gençlik Gücü de tarihinde ilk kez kurduğu kadın futbol takımı ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın ardından ligi de müzesine götürmek için mücadele edecek.

DESLY MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ YENİLMEDEN FİNALDE

Finale gelene kadar toplamda 8 maç oynayan iki ekibin mücadelesinde DeslyMağusa Spor Akademisi ligde namağlup ve puan kayıpsız bir şekilde grubu lider bitirirken, yarı finalde de Yonpaş Dumlupınar takımını mağlup ederek adını finale yazdırdı. Antrenörlüğünü Şerif Ogan’ın yaptığı Mağusa ekibi özellikle lig boyunca seri galibiyetler elde ederek, istikrarlı bir görüntü çizdi. Ogan’ın öğrencileri, final maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olma hedefiyle finale çıkacak.

GENÇLİK GÜCÜ KUPALARI ÇİFTELEMEK İSTİYOR

ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı ise ligde oynadığı 7 maçın 6’sını galibiyetle noktalarken bir tek finalde karşılaşacağı DeslyMağusa Spor Akademisi takımına mağlup oldu. Normal sezonun rövanşını da almak isteyen yeşil beyazlı ekipte antrenör Mine Dayı takımı özellikle ligin ortasından itibaren iyi bir seviyeye getirmeyi başardı. DeslyMağusa Spor Akademisi maçından sonra hiçbir resmi müsabakada mağlup olmayan yeşil beyazlı ekip bu periyotta tarihte ilk kez katıldığı organizasyonda Kıbrıs Kupası’nı da müzesine götürmeyi başardı.

EKMEKÇİ: “TÜM TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi final maçı öncesi yaptığı açıklamada, Puma Kadınlar Ligi’nin beklediğinden daha üst seviyede ve heyecanda geçtiğini ifade etti. Ekmekçi, “Ekip olarak çok çalıştık, her şeyin kusursuz olması için çok fazla zaman harcadık. Uzun bir aradan sonra yeniden başlamak çok güzeldi, ligimizi ve kupamızı tamamladık ve şimdi sıra finalde. Ben finale çıkan DeslyMağusa Spor Akademisi ve ChinaBazaar Gençlik Gücü takımlarını kutlarım ancak ligimize renk katan tüm takımlara da ayrı bir teşekkür borçluyum.”dedi.

“YOLUN BAŞINA BAKTIĞIMDA ASLINDA ÇOK ŞEYLER BAŞARDIĞIMIZI ŞİMDİ ANLIYORUM”

Ligin kalitesi bu güzel takımların sağladığını ve tüm takımlarla gurur duyduklarını kaydeden Ekmekçi, “Maçlarda ben de büyük keyif aldım, eminim statlardaki herkes de benim gibi düşünüyordur. Yolun başına dönüp baktığımda aslında çok şeyler başardığımızı şimdi anlıyorum. Uzun ve zor bir yoldu ama bence başardık. Başlamak çok önemliydi, bundan sonra işimizin daha zor olacağının da bilincindeyiz.”dedi.

“PUMA HEP BİZİMLEYDİ”

Puma’nın KKTC milli takım ve resmi maç topu sponsorluğunun yanında Kadınlar Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı da koyduğunu ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Ekmekçi, “Lig boyunca hep bizimleydiler, ‘Nasıl daha iyi yaparız?’ noktasında sürekli bizimle iletişimde oldular. Tüm ekip arkadaşlarım ve takımlarımız, futbolcularımız adına Puma yetkililerine çok teşekkür ederiz. Eminim bu sponsorluk daha ileri giderek, kadın futboluna ve ülke futboluna ciddi bir ivme katacaktır.”diye konuştu.

FİNAL HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ekmekçi son olarak 17 Eylül 2022 Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak DeslyMağusa Spor Akademisi – ChinaBazaar Gençlik Gücü karşılaşmasına taraflı tarafsız tüm futbolseverleri beklediklerini ifade ederek, final için iyi bir hazırlık süreci içerisinde olduklarını ve keyifli bir ortam hazırlayacaklarını kaydetti.

