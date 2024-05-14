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U12 ve U11 Şenliklerinin ikincisi Girne'de yapılacak..!

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U12 ve U11 Şenliklerinin ikincisi Girne'de yapılacak..!
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 ve U11 şenliklerinin ikincisi Girne’de gerçekleşiyor. Geçtiğimiz gün Gazimağusa’da düzenlenen ve Gazimağusa ile İskele bölge takımlarının yer aldığı turnuvanın ardından Girne Acapulco Hotel Spor Tesisleri’nde Girne ve Güzelyurt takımları katılacak.. Bu bağlamda U12 (2013 doğumlular) ve U11 (2014 doğumlular) Futbol Şenlikleri ile ilgili başvurular daha önceden tamamlanmıştı.
Girne-Güzelyurt takımlarının katılacağı Girne’nin ev sahipliğindeki organizasyona; Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol, Alsancak Yeşilova SK, Girne Halk Evi, Esentepe KKSK, T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK, Baf Ülkü Yurdu, Lefke TSK, Serhatköy SK, Ozanköy SK ve Doğukent SK takımları yer alacak.
KTFF tarafından bu yaş grubunda düzenlenecek son şenlik 25 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa bölge takımları arasında düzenlenecek.
 
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