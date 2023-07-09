U12 Karması Trabzon’da..!

KKTC U12 Karması Trabzonspor’un daveti üzerine futbol turnuvasına katılmak için Trabzon’a gitti. 34 takımın yer alacağı turnuvada mücadele edecek olan U12 Karması 14 Temmuz 2023 Cuma günü adaya dönecek. Beş gün boyunca maçlar yapacak olan U12 Karması’nda 16 futbolcunun yanı sıra Kafile Sorumlusu olarak Eren Şişik, antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan ile kaleci antrenörü Hüseyin Mertol yer alıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.