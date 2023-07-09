U12 Karması Trabzon’da..!

KKTC U12 Karması Trabzonspor’un daveti üzerine futbol turnuvasına katılmak için Trabzon’a gitti. 34 takımın yer alacağı turnuvada mücadele edecek olan U12 Karması 14 Temmuz 2023 Cuma günü adaya dönecek. Beş gün boyunca maçlar yapacak olan U12 Karması’nda 16 futbolcunun yanı sıra Kafile Sorumlusu olarak Eren Şişik, antrenörler Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan ile kaleci antrenörü Hüseyin Mertol yer alıyor.

