Ötüken rövanşı aldı

BTM İkinci Lig 10. Grubun önemli maçında Ötüken konuk ettiği Boğaziçi’ni 3 – 0 mağlup ederek hem rövanşı aldı hem de gruptan çıkma adına önemli bir galibiyete imza attı

O G B M A Y AV P 1. Tuzlaspor 5 2 3 0 10 4 6 9 2. Royal Sun Ötüken TKOSK 5 2 2 1 9 7 2 8 3. Boğaziçi SK 5 1 2 2 8 9 -1 5 4. Mutluyaka HSK 5 1 1 3 4 11 -7 4

İbrahim DALOĞLUİktisatbank BTM İkinci Lig 10. Grubun önemli maçında Ötüken ile Boğaziçi arasında oynanan zorlu maçın galibi Royal Sun Ötüken oldu ve Ötüken gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet elde etti.Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı önemli maçta takımların ilk devredeki mücadelesi gol getirmedi.İkinci devrenin 60. dakikasında Ötüken’in kazandığı serbest vuruşta güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı. Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Boğaziçi defansta boşluk bırakınca Ötüken takımı defanstan gönderilen uzun topla Boğaziçi defansının topu sektirmesi sonucu topla buluşan Ahmet kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topu köşeden ağlara bırakarak skoru 2 – 0 yaptı.90. dakikada yine Ötüken kontra atağında topla buluşan Buğra defanstan sıyrılarak boşta bulunan Emin’e topu bıraktı. O da topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek skoru belirledi. 3 – 0. Bu skorla Ötüken ilk maçın rövanşını alarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.