U12 Karmamızın bileği bükülmüyor

KKTC U12 Karması Trabzon’da fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. Bugün Trabzonspor ve Düzce ile karşı karşıya gelen U12 Karması iki maçı da güzel oyunla kazanarak organizasyonda yoluna kayıpsız devam etti. Oynadığı oyun ve disiplini ile birçok takımın, organizasyon ekibinin ve gözlemcilerin beğenisini kazanan U12 Karması’nın oyuncuları dikkatle takip ediliyor. Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Tesisleri’nde oynanan ve toplam 34 takımın mücadele ettiği turnuvada günün ilk maçında Trabzonspor’u mağlup eden KKTC U12 Karması, akşam saatlerinde oynadığı Düzce karşılaşmasını da kazanmayı başardı.Tüm karşılaşmalarda U12 Karması’nın yanında ekibi ile birlikte yer alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu maçlar öncesinde futbolculara hitaben konuşma gerçekleştirdi. Sertoğlu futbolculara; sonuca önem vermediğini ve önemli olanın kendilerinin Trabzon’da futbol oynamak olduğunu ifade ederek, “Gençlerin yanındayız, sizin burada mücadele etmeniz bizim için her şeyden daha değerlidir. Bundan sonraki hedefimiz de sizin gibi gençleri bu platformlara getirmektir. Bu organizasyonların devamında da yer alacağız ve çocuklarımızı buralara getireceğiz.”dedi.KTFF Başkanı organizasyonun kendileri açısından çok olumlu ilerlediğini ve çocukların gözlerindeki mutluluğun paha biçilemez olduğunu ifade ederek, “Bu mutluluğu yakından gözlemlemek bizi de motive ediyor. Bundan sonra bu tarz organizasyonlar artarak devam edecek. Çocuklarımızın milli forma ile mücadele etmeleri gurur kaynağı. İdari ve teknik kadronun yanı sıra futbolculara da bu süreçte göğsümüzü kabarttıkları için teşekkür ederim. Hepsiyle gurur duyuyorum.”diye konuştu.Sertoğlu, Trabzon’daki organizasyonda futbolcularımızın gerek oyun gerekse disiplin açısından çok beğenildiğini ve kendilerine çok güzel geri dönüşler olduğunu ifade ederek, “Skordan bağımsız olarak bu güzel sözleri önemli isimlerden duymak bizleri mutlu ediyor.”diye konuştu.KKTC U12 Karması yarın (12.07.2023) Oltu ve Kelkit ile karşı karşıya gelecek.