U12 Cortado Kupası'nda Şampiyon MTG A takımı kupasını aldı

Özelinde Mağusa takımlarının katıldığı ve ev sahipliğini Mağusa Türk Gücü’nün üstlendiği U12 Cortado Kupası'nda son hafta maçları tamamlandı.
Maçlar sonucunda daha önceden şampiyonluğu elde ettiği kesinleşen MTG A takımına yapılan kupa töreniyle şampiyonluk kupası verildi.
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