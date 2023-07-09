U12 Cortado Kupası'nda Şampiyon MTG A takımı kupasını aldı

Özelinde Mağusa takımlarının katıldığı ve ev sahipliğini Mağusa Türk Gücü’nün üstlendiği U12 Cortado Kupası'nda son hafta maçları tamamlandı.

Maçlar sonucunda daha önceden şampiyonluğu elde ettiği kesinleşen MTG A takımına yapılan kupa töreniyle şampiyonluk kupası verildi.



