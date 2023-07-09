Özsoy “Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geçtiğimiz gün gerçekleşen Olağan Gebel Kurulu’nda derneğin 11. Başkanı olan Necati Özsoy, teşekkür mesajı yayınladı, “Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.

Necati Özsoy’un teşekkür mesajı şöyle

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 40. Yılında gerçekleşen Genel Kurul’da 11. başkanı olmanın onur ve gururunu taşıyorum. Bana göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek isterim.

Bu görevi, bana yakışan şekilde tüm üyelerimizi kucaklayarak, dürüstçe, sevgiyle, saygıyla, yılmadan yorulmadan ekibimle birlikte çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Derneğimizin tarihinde ilk kez neredeyse %100 oranında katılımla Genel Kurul gerçekleşmesi beni ve tüm arkadaşlarımı son derece mutlu etmiştir.

Ben Genel Kurul’a katılan eski başkanlarımıza, üyelerimize, bu süreçte aday olan Tahir Topaloğlu arkadaşıma çok teşekkür ediyorum.

Genel Kurul’un tamamlanmasından sonra tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir’e, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) Başkanı Erodotos Miltiadou’a bir çok Belediye, Federasyon, Kulüp ve Dernek başkanlarına, aileme, eş ve dostlara teşekkür ediyorum.

Burhan Gürkan’dan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için Pazartesi günü yönetim kurulumdaki arkadaşlarımla görev dağılımını yapıp çalışmalarımıza hızla başlayacağız.”



