U-16 Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı

Asbuzu U-16 Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmaları dün oynandı. Dörtyol'da oynanan karşılaşmada Türk Ocağı'nı konuk eden Dumlupınar etkili bir oyun sonunda rakibini 5-0 mağlup ederek final için büyük bir avantaj elde etti. Günün diğer yarı final karşılaşmasında Yenicami ile Küçük Kaymaklı Göçmenköy'de karşı karşıya geldiler. 1-1'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada finale yükselecek ikinci takım rövanş maçına kaldı.

Yarı final rövanş maçları Cuma günü oynanacak ve finalistler belirlenmiş olacak.

Günün sonuçları:

Yenicami 1-1 K.Kaymaklı

T.H.Dumlupınar 5-0 Türk Ocağı

