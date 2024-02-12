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U-16 Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı

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U-16 Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı
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Asbuzu U-16 Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmaları dün oynandı. Dörtyol'da oynanan karşılaşmada Türk Ocağı'nı konuk eden Dumlupınar etkili bir oyun sonunda rakibini 5-0 mağlup ederek final için büyük bir avantaj elde etti. Günün diğer yarı final karşılaşmasında Yenicami ile Küçük Kaymaklı Göçmenköy'de karşı karşıya geldiler. 1-1'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada finale yükselecek ikinci takım rövanş maçına kaldı.
Yarı final rövanş maçları Cuma günü oynanacak ve finalistler belirlenmiş olacak.
Günün sonuçları:
Yenicami 1-1 K.Kaymaklı
T.H.Dumlupınar 5-0 Türk Ocağı
 
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