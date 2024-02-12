Zirve yarışı soluk soluğa

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AKSA SÜPER LİG 18. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Süper Ligin 18. Haftası cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Cihangir namağlup liderliğini ve puan farkını korudu.
Lider Cihangir ve takipçileri olan Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli H. Dumlupınar’ın haftayı kayıpsız geçtikleri 18. Hafta sonunda ilk üç takım sonrasında üst sıralar ile altındakiler arasında uçurum puan farkı oluştu.
Öte yandan ligin son 4 sırasında yer alan Mesarya, K.Kaymaklı, Yeniboğaziçi ve Türk Ocağı takımları haftayı puansız kapatırken, Gençler Birliği beraberlik, Lefke ise galibiyetle kapatarak sıralamadı yukarıya tırmandılar.
Lefke takımı 6 hafta sonra kazanarak adeta nefes alırken, K.Kaymaklı takımı ikinci devreye iyi başlamasının ardından üst üste 2 maçtır kaybederek kötü rüyalar görmeye başladı.
Aksa Süper Ligin 18. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri ikisini deplasman takımları kazanırken iki maç ise beraberlikle tamamlandı.
Oynanan maçların tümünde de gol atılırken, kale ağları 23 kez havalanarak, maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı. Ligde en farklı galibiyeti 4 – 0’lık skorla Miracle Karşıyaka konuk ettiği Mesarya takımı karşısında aldı. Bu hafta atılan 23 golün 15 tanesini yerli oyuncular atarken 8 golü ise yabancı futbolcular kaydetti.
Ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta 2 gol atarak gol sayısını 22 yaparak takipçileriyle arasındaki gol sayısını açtı. MTG’denDinopeter bu haftayı golsüz geçerek 14 golde kalırken, Yenicami’den Uzo attığı golle gol sayısını 13 yaptı.
Oynanan 8 maçta toplam 33 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterilirken, tek kırmızı kart Pera L. Gençler Birliği’nden Berk Kaya gördü.
 
Haftanın Takımı: Miracle Karşıyaka
Ligin ikinci devresine iyi başlangıç yapan ve oynadığı bir kupa ve 2 lig maçını kazanarak çıkışa geçen M.Karşıyaka konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mesarya takımını da mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
 
Haftanın Futbolcusu: Muhittin Tümbül(Cihangir)
Lider Cihangir’in golcüsü MuhittinTümbül, bu hafta konuk ettikleri A. Yeşilova takımı karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli paya sahip olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu(Mağusa T. Gücü)
Liderin takipçisi Mağusa Türk Gücü konuk olduğu zorlu Doğan T. Birliği karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 2 – 1 galip ayrıldı.. Maça oyuncularını iyi hazırlayan ve maç içinde takıma yerinde müdahaleler yaparak galibiyeti elde etmesini bilen Ali Oraloğlu haftanın teknik adamı oldu
 
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztugay(Gençlik Gücü – Göçmenköy)
Haftanın derbi niteliğindeki iki Lefkoşa ekibi C. Bç. Gençlik Gücü ile Göçmenköy arasındaki zorlu karşılaşmanın orta hakemliğini yapan Mustafa Öztuğay, oyunu yakından takip etmesi, sürekliliği için az düdük çalması ve yardımcılarıyla uyumuyla haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kareası:
Hasan Celal(Cihangir), Ahmet Hatay(M. Karşıyaka), Uğur Gök(MTG), Uzo(Yenicami)
 
Haftanın Onbiri:
Kemal(Çetinkaya), Berke (T. H Dumlupınar),Sinan (Gençler Birliği), Burak(Çetinkaya), Kadir (Göçmenköy),  Cedric Kore(T. H. Dumlupınar), Ünal(MTG), Abaka(Yenicami), Samet (Göçmenköy), Diatta (M. Karşıyaka), Mert (T. H. Dumlupınar)
 
 
Aksa Süper Lig 18. Hafta sonuçları
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3 – 0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0 – 2
Cihangir – A. Yeşilova: 3 – 1
Lefke – Türk Ocağı. 3 – 0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1 – 1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4 – 0
 
Aksa Süper Lig 19. Hafta programı
Türk Ocağı – Çetinkaya
Yenicami – Cihangir
Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi
K. Kaymaklı – Lefke
A. Yeşilova – C. B. Gençlik Gücü
Mesarya – T. H. Dumlupınar
Pera L. Gençler Birliği – Doğan T. Birliği
Göçmenköy – M. Karşıyaka
 
 
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 18 17 1 0 47 13 34 52
2. Mağusa Türk Gücü 18 16 0 2 69 15 54 48
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 18 15 1 2 57 20 37 46
4. Doğan Türk Birliği 18 9 4 5 36 22 14 31
5. Göçmenköy İYSK 18 9 4 5 33 21 12 31
6. Miracle Karşıyaka ASK 18 8 6 4 37 28 9 30
7. Yenicami AK 18 8 3 7 37 37 0 27
8. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 18 8 2 8 37 37 0 26
9. Çetinkaya TSK 18 6 4 8 32 31 1 22
10. Alsancak Yeşilova SK 18 6 2 10 28 32 -4 20
11. Lefke TSK 18 6 2 10 19 30 -11 20
12. Pera L. Gençler Birliği SK 18 5 3 10 28 48 -20 18
13. Mesarya SK 18 6 0 12 19 39 -20 18
14. Küçük Kaymaklı TSK 18 3 2 13 22 46 -24 11
15. Yeniboğaziçi DSK 18 2 1 15 22 64 -42 7
16. Türk Ocağı Limasol 18 1 3 14 21 61 -40 6
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