U-16 Karmalar ligi başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 bölge karmalarında ilk hafta bugün başlayacak. Yarın ise 2 maç oynanarak ilk hafta maçları tamamlanacak.
U16 BÖLGE KARMALARI 1. HAFTA PROGRAMI (10-11 Haziran)
10 Haziran, Cumartesi
18.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Gazimağusa Karması-Lefkoşa Karması
11 Haziran, Pazar
18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Karması-Mesarya Karması
18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Güzelyurt/Lefke Karması-İskele Karması
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