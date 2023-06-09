Ragıp Kanatlı, Hamitköy’le yolları ayırdı

Aksa Süper Lig’den, 1. Lige düşen son takım olan Hamitköy’de teknik kadroda yer alan yardımcı antrenör Ragıp Kanatlı görevinden ayrıldığını duyurdu. Kanatlı bu kararın tamamıyle kariyer planlaması nedeniyle geçtiğimiz sezondan alınmış bir karar olduğunu ifade etti.

Ragıp Kanatlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

4 sezondur yürüttüğüm Hamitköy Spor Kulübü’ndeki yardımcı antrenörlük görevimden bu sezon itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Almış olduğum karar tamamıyle kariyer planlamamla ilgili geçtiğimiz sezondan alınmış bir karardı.

Görevde olduğum süre içerisinde bana hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Hamitköy ün herşeyleri başkanımız Evren Mannaş ve teknik direktörümüz Ahmet Sakallı’ya bana kattıkları herşey için teşekkür ederim. Ayrıca kaleci antrenörümüz Latif Sakar hocama ve 4 sezon boyunca teknik heyette beraber çalıştığımız ve adını tek tek sayamayacağım herkese yürekten teşekkür ederim.

Ve son bir teşekkür de futbolcu kardeşlerime. İyisiyle kötüsüyle birlikte geçirdiğimiz bu 4 sezonda kendi adıma çok büyük tecrübeler edindim. Size öğretmeye çalışırken sizden de çok şey öğrendim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeri geldi güldük yeri geldi birlikte ağladık. Ama kendi adıma söyleyim sizinle çalışmak her zaman bir zevkti. Şimdi ayrılma vakti. Tekrar bir yerlerde buluşana dek kendinize iyi bakın. OYNA MANDREZ

