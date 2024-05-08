U-11 ve U-12 Futbol Şenlikleri Gazimağusa'da başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) son yıllarda gerçekleştirdiği şenliklere yenilerini ekliyor. Bu bağlamda U12 (2013 doğumlular) ve U11 (2014 doğumlular) Futbol Şenlikleri ile ilgili başvurular tamamlandı. Şenliklerin ilki 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Gazimağusa bölgesinde, Gazimağusa Canbulat Stadı'nda yapılacak.

Gazimağusa bölgesindeki turnuvada Mağusa Türk Gücü, Tuzla, Tremeşeli H. Dumlupınar, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzonspor ve Pera L. Gençler Birliği takımları yer alacak.

Şenliklerin diğerleri 18 Mayıs 2024 tarihinde Girne ve Güzelyurt bölge takımları, 25 Mayıs 2024 tarihinde ise Lefkoşa bölge takımları arasında düzenlenecek.



