Tuzla, ‘lider benim’ dedi

10. Grubun liderlik mücadelesinde Tuzlaspor lider başladığı karşılaşmada rakibi Ötüken’i 2 – 1 mağlup ederek grubu 12 puanla lider tamamlarken Ötüken 8 puanla ikinci sırada çeyrek finale yükseldi

İktisatbank BTM 2. Ligin 6. Haftasında 10. Grubun liderini belirlediği karşılaşmada ev sahibi ve haftaya lider giren Tuzlaspor rakibi Ötüken’i mağlup ederek grubu lider tamamladı.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Tufan Çercioğlu’nun yaptığı karşılaşmayı Tuzlaspor 3 – 1 kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Tuzlaspor, Tuğhan ve Hüseyin’in attığı gollerle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.

İkinci devrede orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın son dakikalarına doğru Ötüken kornerden gelen topta oluşan karambolde Çağlar’ın ayağından bulduğu golle skor 2 – 1 oldu.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Tuzlaspor 2 – Ötüken 1 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12 yaparak grubunu lider tamamlarken Ötüken ise 8 puan ve 1 gol averajıyla 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldiler.

