banner913
banner932
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
4 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
22 0
 
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
34 0
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
38 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
27 0
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
64 0
Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bir zam daha
33 0
banner964

Tuzla, ‘lider benim’ dedi

banner476

10. Grubun liderlik mücadelesinde Tuzlaspor lider başladığı karşılaşmada rakibi Ötüken’i 2 – 1 mağlup ederek grubu 12 puanla lider tamamlarken Ötüken 8 puanla ikinci sırada çeyrek finale yükseldi

banner825
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
banner960
İktisatbank BTM 2. Ligin 6. Haftasında 10. Grubun liderini belirlediği karşılaşmada ev sahibi ve haftaya lider giren Tuzlaspor rakibi Ötüken’i mağlup ederek grubu lider tamamladı.
Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Tufan Çercioğlu’nun yaptığı karşılaşmayı Tuzlaspor 3 – 1 kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Tuzlaspor, Tuğhan ve Hüseyin’in attığı gollerle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.
İkinci devrede orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın son dakikalarına doğru Ötüken kornerden gelen topta oluşan karambolde Çağlar’ın ayağından bulduğu golle skor 2 – 1 oldu.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Tuzlaspor 2 – Ötüken 1 şeklinde tamamlandı.
Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12 yaparak grubunu lider tamamlarken Ötüken ise 8 puan ve 1 gol averajıyla 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldiler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.