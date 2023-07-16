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BTM 2. Lig’de çeyrek finalistler belli oldu

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BTM 2. Lig’de çeyrek finalistler belli oldu
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İktisatbank BTM 2. Lig’de grup maçları dün oynanan 6. Hafta maçlarıyla tamamlandı.
Oynanan grup maçları sonucunda 1. Grup’ta Doğancı ve Gaziveren, 2. Grup’ta Akçay ve Gayretköy, 3. Grup’ta Sadrazam Kayalar ve Çamlıbel, 4. Grup’ta Kozanköyve Şirinevler, 5. Grup’ta Ağırdağ Boğaz ile Doğruyol Pınarbaşı, 6. Grupta Aslanköy ile Yeniceköy, 7. Grup’ta Gaziköy ile Kırıkkale, 8. Grup’ta Bahçeli ve Serdarlı, 9. Grup’ta Güvcercinlik ile Korkuteli, 10 .Grup’ta Tuzlaspor ile Ötüken, 11. Grup’ta Yarköy ile Ergazi, 12. Grup’ta ise Dipkarpaz ile Kumyalı çeyrek finale yükseldiler.
 
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