Tuzla, güle oynaya kazandı

İktisatbank BTM 2 yarı final ikinci karşılaşmasında, ilk maçı kazanan Tuzla, Yeniceköy’ü konuk etti.

Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Tuzla rakibini ilk maçta olduğu gibi farklı mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Tuzla takımı 5. Dakikada Nazım Deveci ile 1-0 öne geçti. 37 ve 43. Dakikalarda Necati Genç’in attığı gollerle ilk devre 3 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede de gollerine devam eden Tuzla takımı Tuğhan’ın 69. Dakikada penaltıdan ve 88. Dakikada attığı iki golle maçın skoru belirlendi. 5 – 0

Bu sonucun ardından Tuzla finalde Gayretköy ile eşleşmiş oldu.



